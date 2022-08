Covid, vaccini nasali: la nuova arma per combattere il contagio (Di lunedì 8 agosto 2022) Covid, vaccini nasali: la nuova arma in fase di sperimentazione per combattere il contagio attraverso l’immunità mucosale I vaccini messi in campo, a tempo di record, per contrastare la malattia da Covid-19, hanno sicuramente aiutato la popolazione mondiale a superare questa difficile situazione, anche se ancora non si può parlare di superamento dell’emergenza, ma di una nuova fase: quella della convivenza con il virus. Nonostante i conclamati vantaggi che il vaccino ha fornito, come l’indebolimento della malattia e l’impedimento a quest’ultima di sviluppare forme gravi nel paziente, non ancora è stato superato lo scoglio del contagio. Infatti, i vaccini disponibili fino ad ora non ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 8 agosto 2022): lain fase di sperimentazione perilattraverso l’immunità mucosale Imessi in campo, a tempo di record, per contrastare la malattia da-19, hanno sicuramente aiutato la popolazione mondiale a superare questa difficile situazione, anche se ancora non si può parlare di superamento dell’emergenza, ma di unafase: quella della convivenza con il virus. Nonostante i conclamati vantaggi che il vaccino ha fornito, come l’indebolimento della malattia e l’impedimento a quest’ultima di sviluppare forme gravi nel paziente, non ancora è stato superato lo scoglio del. Infatti, idisponibili fino ad ora non ...

