Calenda rompe tutto e si ricomincia da capo. Terzo polo e doppia cifra ad un passo. La corsa diventa a quattro (Di lunedì 8 agosto 2022) Il leader di Azione alla fine non regge le contraddizioni di una coalizione che comprende anche Fratoianni. "Ho chiesto a Letta di fare una cosa solo noi e il Pd. Ha detto no". Il rebus delle firme. L'... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 8 agosto 2022) Il leader di Azione alla fine non regge le contraddizioni di una coalizione che comprende anche Fratoianni. "Ho chiesto a Letta di fare una cosa solo noi e il Pd. Ha detto no". Il rebus delle firme. L'...

ricpuglisi : +++ CALENDA ROMPE CON IL PD CON UNA LUNGA PREMESSA +++ - Agenzia_Ansa : ESCLUSIVA ANSA | Calenda rompe il patto col Pd: 'Decisione sofferta, coalizione fatta per perdere male'. Il leader… - fattoquotidiano : #Calenda rompe l’alleanza col Pd dopo cinque giorni. “Aveva creato una coalizione che nasceva per perdere”. Letta:… - patripatty5 : RT @Capezzone: Su @atlanticomag @AndreaVenanzoni mette in guardia il centrodestra dalle prossime puntate della telenovela - RoDante : RT @Italian87891889: Calenda rompe con il PD e Di Maio porta la croce ed il fardello di questa alleanza che non ha né capo né coda se non l… -