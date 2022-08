Vista da vicino - Tutta la Toyota Yaris foto per foto (Di domenica 7 agosto 2022) Per la Toyota, la Yaris è un modello chiave. Perché nelle sue ultime generazioni ha avuto il compito di portare l'ibrido nel segmento delle compatte. E proprio per via del suo motore full hybrid è molto apprezzata dai clienti italiani: i consumi sono contenuti, le prestazioni sono adatte alla guida di tutti i giorni e si hanno diverse agevolazioni, da quelle fiscali alla possibilità di accedere ad alcune zone a traffico limitato. In più, la giapponese offre un abitacolo adatto per quattro adulti - in cinque ci si deve stringere un po' - e un bagagliaio da 286 litri dichiarati, che salgono a 950 abbattendo gli schienali posteriori. Con l'ibrido si risparmia. Di serie sulla Yaris ci sono diverse tecnologie fino a poco tempo fa appannaggio solo dei segmenti superiori, come il cruise control, la frenata automatica d'emergenza e il ... Leggi su quattroruote (Di domenica 7 agosto 2022) Per la, laè un modello chiave. Perché nelle sue ultime generazioni ha avuto il compito di portare l'ibrido nel segmento delle compatte. E proprio per via del suo motore full hybrid è molto apprezzata dai clienti italiani: i consumi sono contenuti, le prestazioni sono adatte alla guida di tutti i giorni e si hanno diverse agevolazioni, da quelle fiscali alla possibilità di accedere ad alcune zone a traffico limitato. In più, la giapponese offre un abitacolo adatto per quattro adulti - in cinque ci si deve stringere un po' - e un bagagliaio da 286 litri dichiarati, che salgono a 950 abbattendo gli schienali posteriori. Con l'ibrido si risparmia. Di serie sullaci sono diverse tecnologie fino a poco tempo fa appannaggio solo dei segmenti superiori, come il cruise control, la frenata automatica d'emergenza e il ...

