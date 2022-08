Gerry Scotti | nel giorno del compleanno arriva la dedica che spiazza

(Di domenica 7 agosto 2022)compie oggi 66 anni e neldel, per il conduttore,lache: il web reagisce così. Per, quello di oggi, è unspeciale. Nato il 7 agosto 1956, l’amatissimo conduttore compie oggi 66 anni. Su Instagram ha ricordato ildella sua nascita con una L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Striscia : Buon compleanno zio @Gerry_Scotti ???? #striscialanotizia #GerryScotti - FerrarisNi : @Striscia @Gerry_Scotti Auguroni - harrington_hog : @maximoff_hog Gerry Scotti buon compleanno ?? - barbaragianna : Sono fuori a sbevacchiare con un'amica e in un momento di silenzio ho pensato bene di dirle che oggi è il compleanno di Gerry Scotti. - YosefPiperno : @supporter_roma @nicolazalewski Tra gli account seguiti Ivan Piris, Bogdanovic Lobont, 4 fake di De Rossi, Gerry Sc… -

Dalla carriera alla vita privata, passando per delle curiosità che in pochi sanno:si è raccontato in un'intervista a cuore aperto col Messaggero . E in occasione del colloquio, ha risposto anche a una domanda su Fedez . Il conduttore, infatti, qualche tempo fa è stato ...oggi è l'attore e conduttore più amato dagli italiani, ma cosa faceva prima di esordire sul piccolo ...Gerry Scotti compie oggi 66 anni e nel giorno del compleanno, per il conduttore, arriva la dedica che spiazza: il web reagisce così.Gerry Scotti ha deciso di rompere il silenzio e di condividere quel momento così difficile che ha vissuto quando è stato costretto ad essere ricoverato in terapia intensiva Gerry Scotti è uno di quei ...