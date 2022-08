Indo - Pacifico: la posta in palio non è solo il futuro di Taiwan (Di venerdì 5 agosto 2022) Manovre militari, esibizioni muscolari, sanzioni "ad personam", convocazione degli ambasciatori. Continua il braccio di ferro tra Cina e Stati Uniti. Lo scontro continua "Dopo le azioni della Cina ... Leggi su globalist (Di venerdì 5 agosto 2022) Manovre militari, esibizioni muscolari, sanzioni "ad personam", convocazione degli ambasciatori. Continua il braccio di ferro tra Cina e Stati Uniti. Lo scontro continua "Dopo le azioni della Cina ...

emanuelpietrob1 : - Come si è arrivati alla divisione tra Pechino e Taipei -> - emanuelpietrob1 : 5) È vero che gli USA hanno fatto di #Ukraine il teatro di una guerra per procura alla #Russia anche per mandare un… - Valter41271244 : I nuovi equilibri dell’Indo-Pacifico - Nat_Casatelli : RT @RetePaceDisarmo: Hiroshima: settantasette anni dopo l'incubo atomico è ancora vivo. Si riaffaccia nel cuore dell’Europa, sulla scia del… - Talete1 : RT @RetePaceDisarmo: Hiroshima: settantasette anni dopo l'incubo atomico è ancora vivo. Si riaffaccia nel cuore dell’Europa, sulla scia del… -