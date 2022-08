sole24ore : Negoziazione assistita, istruttoria stragiudiziale per dichiarazioni dei terzi - Diritto24 : Negoziazione assistita, istruttoria stragiudiziale per dichiarazioni dei terzi - Newsinunclick : Semplificare le procedure nell’ambito del processo civile, incoraggiare le forme alternative di risoluzione delle c… - AntoniodeGrazi5 : @durezzadelviver Negoziazione assistita? - StudioCanu : Negoziazione assistita estesa -

LA NAZIONE

I sei mesi valgono anche nel caso di accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione diovvero di accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato ...La separazione consensuale può farsi anche mediante un accordo tra avvocati () oppure senza avvocati, recandosi al Comune (ma solo se non sono presenti figli minori o ... La negoziazione assistita aiuta chi si separa Continuiamo l'esame dello schema di decreto legislativo di attuazione della delega per la riforma del processo civile approvato dal CdM lo scorso 28 luglio. Il testo é consultabile sul sito della Came ...Lo schema di decreto legislativo attuativo della riforma del processo civile appena varato dal Governo (si veda il Sole 24 Ore del 29 luglio scorso) contiene una novità molto importante per gli operat ...