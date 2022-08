Eurospin, dopo Lidl arriva una nuova collezione di abbigliamento di un discount: sarà un nuovo trend? (Di lunedì 1 agosto 2022) Con l’arrivo dell’estate anche la catena di discount Eurospin è pronta a lanciare la sua prima capsule di abbigliamento. Dal primo agosto infatti in tutti gli store sarà possibile trovare la nuova linea che si ispira allo stile tennis degli anni ‘80. Ovviamente tutti i prodotti saranno brandizzati con il logo e richiameranno i colori dell’insegna: bianco, giallo e blu. Non mancheranno tra i must have dello streetwear felpe, sneakers, costumi. Una collezione anche di accessori: marsupio, cappellino con visiera e occhiali da sole. Una strategia di comunicazione che inevitabilmente vuole abbracciare la fascia giovane cercando di creare hype in attesa della data di lancio. I primi scatti della campagna fotografica infatti hanno come protagonisti ragazzi e ragazze tra i 20 e i 30 anni ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 1 agosto 2022) Con l’arrivo dell’estate anche la catena diè pronta a lanciare la sua prima capsule di. Dal primo agosto infatti in tutti gli storepossibile trovare lalinea che si ispira allo stile tennis degli anni ‘80. Ovviamente tutti i prodotti saranno brandizzati con il logo e richiameranno i colori dell’insegna: bianco, giallo e blu. Non mancheranno tra i must have dello streetwear felpe, sneakers, costumi. Unaanche di accessori: marsupio, cappellino con visiera e occhiali da sole. Una strategia di comunicazione che inevitabilmente vuole abbracciare la fascia giovane cercando di creare hype in attesa della data di lancio. I primi scatti della campagna fotografica infatti hanno come protagonisti ragazzi e ragazze tra i 20 e i 30 anni ...

Lauradaisym : RT @Erika_E_F: Comunicazione di servizio: all’eurospin MELATONINA 1mg 80 compresse a 1,99€. Ovviamente l’ho scoperto dopo averla pagata oro… - bianca_log : RT @Erika_E_F: Comunicazione di servizio: all’eurospin MELATONINA 1mg 80 compresse a 1,99€. Ovviamente l’ho scoperto dopo averla pagata oro… - Erika_E_F : Comunicazione di servizio: all’eurospin MELATONINA 1mg 80 compresse a 1,99€. Ovviamente l’ho scoperto dopo averla p… - Sebasti07839603 : U che bello... in questo momento in tv , canale 22 dgt , c'è Conad il distruttore e dopo faranno Conad e la vendett… - hiroscimmia : @playboinahcarti io no docsore io muratore prendo cemento spacco pavimento io sono uno clandestino io vengo Lampedu… -