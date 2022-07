Buon onomastico Anna | auguri e frasi da mandare via WhatsApp per Sant’Anna

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 26 luglio 2022) Per la tradizione cattolica il 26 luglio si celebrano i santie Gioacchino, genitori della Beata Vergine Maria e quindi in qualche modo nonni di Gesù. In realtà nessuno dei testi biblici ufficiali fa i loro nomi ne narra le loro storie, ma il loro culto si è fatto strada nei secoli grazie ai vangeli apocrifi. Nel 1584 Papa Gregorio XIII estese la festa di Sant’e San Gioacchino a tutta la chiesa cattolica fissandola al 26 luglio. Nella cappella degli Scrovegni di Padova, finimente affrescata da Giotto, ci sono diverse scene in cuie Gioacchino sono presenti nella vita di Maria, in seguito all’Annunciazione. Molti santi orientali hanno predicato su sant’, quali, ad esempio, san Giovanni Damasceno, sant’Epifanio di Salamina, san Sofronio di Gerusalemme. Le vicende della santa furono poi raccolte ...