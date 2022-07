Morto il linguista Luca Serianni | era stato investito a Ostia

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 21 luglio 2022) Non ce l’ha fatta, il noto, filologo ed ex professore della Sapienza di Roma: èquesta mattina all’ospedale San Camillo dove pochi giorni fa, dopo il terribile investimento a, eraricoverato d’urgenza. I medici hanno tentato di fare di tutto, ma perpurtroppo, come riporta l’agenzia di stampa l’Ansa, non c’ènulla da fare: il 75enne si è spento questa mattina in ospedale. Le sue condizioni, d’altra parte, erano apparse subito critiche: prima il trasporto al Grassi di, poi il ricovero d’urgenza al San Camillo di Roma, dove ha trascorso dei giorni in coma irreversibile fino alla tragica notizia di questa mattina. La dinamica dell’investimento in cui è rimasto coinvolto ...