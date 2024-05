La grande festa di Fano per l’arrivo del Giro d’Italia | le emozioni per la volata finale

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 16 maggio 2024), 16 maggio 2024 - Chapeau per il francese Julien Alaphilippe su quelli che per lui potrebbero essere les champs elisee di, lui che, campione del mondo 2020 e 2021 inanella lì, in solitaria, la sua prima tappa ald'Italia dopo una giornata che l'ha visto leone dei 193 km di corsa con 2100 metri di dislivello, da Martinsicuro a. Prima vittoria aldopo una carriera costellata di successi e accompagnato dagli applausi del pubblico, da quando aveva preso forma la fuga a due con Mirko Maestri fino all’ultima salita, stracolma di persone. sirotti.it foto stesirotti-ag aldo liverani sas Lo fa in una giornata vestita a, con le nuvole che hanno lasciato spazio al sole e con tantissimeda ...