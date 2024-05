Vigile spara e uccide ex collega ad Anzola Emilia vicino Bologna con pistola d' ordinanza - poi si costituisce

Una donna di circa 30 anni è morta uccisa da un colpo d'arma da fuoco nella sede della polizia locale di Anzola Emilia, in provincia di Bologna . Si tratterebbe di un'ex Vigilessa , in...

Vigile 60enne spara e uccide la collega di 33 anni - vigile 60enne spara e uccide la collega di 33 anni - ]]> Tragedia ad Anzola Emilia, in provincia di Bologna. Una donna di circa 30 anni, ex agente della polizia municipale, è stata uccisa a colpi di arma da fuoco da un ex comandante di circa 60 anni. L’ ...