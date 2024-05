Allarme pomodorini a scuola | analisi escludono batteri Gli accertamenti dopo i malori a Modena

(Di giovedì 16 maggio 2024) I risultati comunicati dall’Ausl dii tantissimi casi nelle scuole primarie in Emilia Roamgna: 132 bambini e 7 insegnanti si erano sentiti maleaver consumato a merenda iche facevano parte del progetto 'Frutta e verdura a' proposto dal Ministero dell'Agricoltura.

Modena, 16 maggio 2024 – “Niente tossine”. E’ quello che emerge dalle analisi di laboratorio effettuate sui Pomodorini , divenute necessarie dopo che più di cento bambini e alcuni insegnanti in quattro scuole del Modenese (oltre ad altri casi in ...

Non era colpa dei pomodorini, a quanto pare, l'intossicazione di 132 bambini e sette docenti di due diversi istituti scolastici del Modenese. Nessuna tossina di origine batterica e nessun contaminante ...

I primi risultati comunicati dall'Ausl dopo i tantissimi casi nelle primarie di Modena e in alcune città della Romagna: In corso ulteriori esami per la ricerca di sostanze naturalmente presenti nei fr ...

