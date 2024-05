Badminton - è una giornata storica! Rosa De Marco è la prima azzurra alle Paralimpiadi!

(Di giovedì 16 maggio 2024) A poche ore dalla qualificazione di Giovanni Toti, arriva l’ufficialità del pass paralimpico nel paraperDe: per lavolta l’Italia sarà rappresentata ai Giochi Paralimpici. Nessun azzurro era presente infatti a Tokyo 2020, quando questo sport ha fatto l’esordio nel programma delle. Deha ricevuto oggi lo slot assegnatole dalla Commissione Bipartitica: la portacolori, facente parte del Gruppo Sportivo Paralimpico della Difesa, si era classificata al decimo posto nella Race to Paris. La nota stampa della FIBa: “Il percorso del paraè andato a passo spedito sin dalla sua approvazione da parte dell’ICP nel 2014 e la presenza di Dea Parigi a dieci anni dall’inserimento ...

Bergamo. Appena calato il sipario sulla stagione di Prosa 2023/2024, con l’ultima delle rappresentazioni di martedì sera de L’albergo dei poveri con Massimo Popolizio, è già tempo di primi bilanci, che non possono non essere soddisfacenti. 52.672 ...

Vittoria di tappa e maglia rosa . Tadej Pogacar ha trionfato oggi, domenica 5 maggio, nella seconda tappa del Giro d'Italia 2024. Il campione sloveno della UAE Emirates, grande favorito per la vittoria della 107esima edizione della corsa rosa , ha ...

Cronache Cittadine COLLEFERRO – Grande festa in casa Rosamilia: nella serata dello scorso Sabato 4 Maggio presso il Policlinico Casilino di Roma L'articolo Colleferro. È nato il piccolo Noah Walt Rosamilia. Auguri a papà Gianmarco e mamma Giada ...

Classifica Giro d’Italia 2024, dodicesima tappa: Pogacar sempre in rosa, quinto Antonio Tiberi - Classifica Giro d’Italia 2024, dodicesima tappa: Pogacar sempre in rosa, quinto Antonio Tiberi - La conclusione della dodicesima tappa del Giro d'Italia 2023 di ciclismo su strada, da Martinsicuro al traguardo di Fano, dopo 193 km, non ha fatto ...

La comunità di Crosia piange la giovane mamma Maria Rosa Boccuti - La comunità di Crosia piange la giovane mamma Maria rosa Boccuti - È di un morto e sei feriti (tra cui una ragazza di 15 figlia della vittima) il bilancio dell'ennesima tragedia stradale che si è verificata oggi sulla Statale 106 a Corigliano-Rossano ...

Riccione: domani il grande giorno. La carovana rosa colorerà la città - Riccione: domani il grande giorno. La carovana rosa colorerà la città - Tutto pronto per dare inizio al grande spettacolo del Giro d’Italia che domani, 17 maggio, porterà la carovana rosa da Riccione a Cento. A dare il buongiorno all’attesa partenza della gara, parte alle ...