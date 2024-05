Infortuni … Time Out - dibattito con gli atleti del Terra di Lavoro di Caserta

(Di giovedì 16 maggio 2024). Presso l’Aula Magna del Liceo Tecnico “di” di, di cui è preside la Dott.ssa Emilia Nocerino, nell’ambito della campagna di comunicazione sul tema degli, Paolo D’Onofrio e Mario Vitalone rappresentanti Inail, hanno illustrato a tutti gli alunni delle classi quinte, l’importanza della prevenzione per evitare glisul. Testimonial il campione europeo e mondiale per la sua categoria di para-Tennis Tavolo Nicola Molitierno, che ha raccontato la sua storia e di come è riuscito, dopo l’incidente sulche lo ha reso paraplegico, a rialzarsi grazie allo sport e a divulgare nelle campagne Inail, la sua esperienza raccomandando tutti di lavorare facendo attenzione alla prevenzione. Hanno partecipato ...

