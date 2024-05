Chico Forti è fuori dal carcere di Miami - presto sarà in Italia Foti | dopo anni di annunc - questo governo ce l’ha fatta

(Di giovedì 16 maggio 2024)non è più detenuto ine nelle prossime settimane è atteso il rientro indel 65enne trentino, condannato all’ergastolo in Florida per l’omicidio di Dale Pike, avvenuto il 15 febbraio del 1998. Il nostro connazionale al momento è trattenuto dall’Agenzia statunitense per l’immigrazione in attesa del trasferimento in. Un ritorno, tanto agognato e che si deve al costante e silenzioso lavoro diplomatico delMeloni, che potrebbe avvenire entro breve. Nelle ultime ore, dunque, asi è tenuta l’udienza in cuiha siglato l’accordo con il giudice federale statunitense per scontare il resto della pena in, dove la corte d’Appello di Trento ha già convertito nelle ...

