Sei una pornostar | cori sessisti dei tifosi e insulti dei calciatori contro l' arbitra Multa e squalifiche contro la società

(Di giovedì 16 maggio 2024) Rimini, 16 maggio 2024 - I"per tutta la partita le hanno urlatoed espressioni oscene, sessiste e volgarmente turpi". E anche il presidente e un giocatore sono stati espulsi, per le offese all'arbitro. Anzi, l'. Nel mirino dei giocatori e deidell'Asd Latino, squadra riminese che milita nel campionato di Terza categoria, è finita Elisa Danelli, 48 anni, che dirigeva la gara valevole per i playoffla squadra della Polisportiva Fontanelle di Riccione. La Danelli era già stata vittima in passato di altri episodi simili, in particolare nel 2015, quando fu presa a schiaffi da un allenatore durante una partita in provincia di Cremona. Sabato, secondo il referto della Danelli, idell'Asd ...

Le parole di Ange Postecoglou , tecnico del Tottenham , sulla richiesta dei tifosi di “scansarsi” contro il Manchester City Scansarsi o non scansarsi? Questo è il dilemma per il Tottenham . Perdere questa sera contro il Manchester City significherebbe ...

Cantù pronta a riabbracciare Mazzarino: l’ex capitano presente sugli spalti Domenica contro Udine - Cantù pronta a riabbracciare Mazzarino: l’ex capitano presente sugli spalti Domenica contro Udine - Quella di domenica 19 tra l’Acqua S.Bernardo Cantù e Udine sarà una partita doppiamente speciale, perché per tutti i tifosi biancoblù sarà una serata ...

Ternana, è il giorno della finale d’andata play out contro il Bari: tifosi in fermento - Ternana, è il giorno della finale d’andata play out contro il Bari: tifosi in fermento - di Mattia Farinacci Il giorno della finale d’andata play out è arrivato: stasera al San Nicola alle 20:30 andrà in scena il primo atto tra Bari e Ternana per decidere chi resterà nel campionato cadett ...

Tremila tifosi alla Domus per l'allenamento a porte aperte del Cagliari - Tremila tifosi alla Domus per l'allenamento a porte aperte del Cagliari - I dati ufficiali parlano di 3800 tagliandi staccati, anche se in Curva nord ci saranno stati poco meno di tremila persone effettive. Che però hanno cantato e sostenuto il Cagliari per tutto ...