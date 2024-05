Anzola dell’Emilia Vigili Urbani | l’ex comandante Giampiero Gualandi ha ucciso la collega Sofia Stefani

(Di giovedì 16 maggio 2024) Dramma giovedì pomeriggio poco dopo le 16 nel Comando della polizia locale di(Bologna).haunanella sede della polizia locale alla Casa gialla in via Goldoni. L’uomo, 57 anni, ha sparato con la pistola d’ordinanza. La vittima, in passato in servizio al comando dell’Unione dei comuni, ha 33 anni e aveva lavorato oltre che adanche a Sala Bolognese.si è subito difeso con gli investigatori. “Il colpo mi è partito accidentalmente mentre pulivo la pistola”. Ma le indagini dei Carabinieri proseguono a tutto tondo per capire quali fossero i rapporti tra i ...

Vigilessa uccisa da ex collega nel Bolognese - ... nella sede della polizia locale di Anzola Emilia , in provincia di Bologna . Secondo le prime informazioni il movente sarebbe di tipo sentimentale. La donna, in passato in servizio al comando dell'...

Vigile uccide un'ex collega nel comando di Anzola (Bologna) con la pistola d'ordinanza - Un vigile ha ucciso un'ex collega esplodendo un colpo con la pistola d'ordinanza mentre i due si trovavano all'interno del Comando della polizia locale di Anzola dell'Emilia , nel Bolognese . La vigilessa, Sofia Stefani , in passato in servizio al comando dell'Unione dei comuni e ora in forza al presidio di Sala Bolognese , aveva 33 anni . L'uomo ...