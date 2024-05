Mattarella alla Sapienza risponde agli studenti | “Violazioni diritti umani vanno condannate sempre”

Un Presidio è previsto oggi pomeriggio dalle ore 16,30 al pratone dell’università La Sapienza di Roma in occasione dell’arrivo nell’ateneo romano del capo dello Stato Sergio Mattarella per la XI edizione della Giornata del Laureato. Gli studenti ...

I manifestanti hanno invitato il presidente della Repubblica, in visita all’Ateneo in queste ore, a dialogare sul genocidio a Gaza, per cui hanno alle stito un presidio fisso all’esterno dell’università. Vandalizzato il Rettorato della Sapienza a ...

18.26 Il Presidente Mattarella è all'Università La Sapienza per la Giornata del Laureato. E fuori , a circa 200 metri, separati dalle transenne, gli studenti in mobilitazione "contro il genocidio a Gaza". Lanciato aeroplanini di carta e cori tra cui ...

