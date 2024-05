Pomodorini nelle scuole - le analisi dopo i malori | Nessuna tossina

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 16 maggio 2024) Modena, 16 maggio 2024 – “Niente tossine”. E’ quello che emerge dalledi laboratorio effettuate sui, divenute necessarieche più di cento bambini e alcuni insegnanti in quattrodel Modenese (oltre ad altri casi in altredell'Emilia-Romagna, come a Forlì, Rimini e Faenza) si sono sentiti maleaverli mangiati a scuola. Ierano arrivati sulle tavole delle mense scolastiche per via del progetto ministeriale “Frutta e verdura”. Progetto poi sospeso. Oggi sono arrivati i primi risultati delledi origine batterica o contaminanti chimici. Lo conferma un comunicato arrivato dall’Ausl di Modena. ...