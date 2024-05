Libri al Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta ed alla clinica San Michele di Maddaloni

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di giovedì 16 maggio 2024). L’associazione Quercus Vitae, con la sua vulcanica presidente, Maria Laura Labriola, sotto i riflettori per due lodevoli iniziative. La prima: la donazione di più di 20biblioteca solidale del Dipartimento di Oncologia dell’Azienda Ospedalierae Sandi, inaugurata oggi nell’ambito di un’iniziativa nata in collaborazione con la Croce Rossa Italiana – Comitato di, nell’ambito di una convenzione siglata con l’Azienda per offrire attività di supporto volontario psico-sociale ai pazienti dell’Oncologia e del Pronto Soccorso. “Siamo gli unici a– dichiara Labriola – a donare a aziende sanitarie sia pubbliche che private. Ringrazio sinceramente – prosegue – tutti i soci di Quercus Vitae. Un ...