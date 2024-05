Quanto vale la vittoria della Coppa Italia

(Di giovedì 16 maggio 2024) Roma, 16 maggio 2024 – Ieri la finale diha visto laJuventus contro l’Atalanta, grazie al gol di Vlahovic dopo soli quattro minuti. La Signora conquista così il suo quindicesimo trofeo, mentre la squadra di Gasperini ha perso la quinta finale consecutiva del torneo. Nessuna delle due squadre, tuttavia, tornerà a casa a mani vuote: lo scontro dell’Olimpico ha fatto registrare il terzo maggior incasso di sempre per una partita di, a cui si affiancano gli importanti montepremi. Nello specifico, nella stagione 2023/2024 la squadra vincitrice porta a casa 7,6 milioni di euro, mentre la finalista perdente riceve un totale di 5 milioni di euro. Le cifre sono il risultatosomma dei premi assegnati in base all’avanzamento ...

