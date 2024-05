Una legge per togliere l’obbligo di esporre la bandiera Ue L’annuncio del leghista Borghi - tra le polemiche

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di giovedì 16 maggio 2024) Una proposta diperlaeuropea dagli edifici pubblico, facendo decaderedi esporla. Ad annunciare la clamorosa iniziativa, che ha subito acceso un duro scontro politico, è stato il senatore della Lega Claudio, che ha dato poisul social X: “Consegnata agli uffici la pdl per l’abrogazione dellache ha introdottodi esposizione delladell’Unione europea fuori e dentro gli edifici pubblici. Laitaliana è una sola: il tricolore, affiancata quando possibile dalladella regione”. Non appena il messaggio ha iniziato a circolare in rete, sono subito arrivate le reazioni delle opposizioni. Pd e M5S hanno parlato di ...