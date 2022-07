Dietro al dl Aiuti c’è il lavoro del M5s, che dà la fiducia al governo ma resta in attesa di risposte (Di giovedì 7 luglio 2022) I cittadini sono in ginocchio e lo dicono i dati, ad esempio quelli relativi alle bollette elettriche di un bar, che oggi si aggirano in media dai 4 a 7000 € al mese e del gas da 5 a 10.000. Il costo della vita è oggettivamente diventato insostenibile e le bollette sono ormai un lusso per pochi e tutto questo accade mentre incombono gli effetti delle sanzioni di una guerra devastante, ai confini dell‘Europa, una guerra che è ancora molto lontana da una de-escalation militare. Il grido di dolore degli italiani è forte, le storie dei cittadini sono sempre più dolorose, storie che ci parlano di persone che fino a qualche anno fa vivevano normalmente e oggi sono costrette a rivolgersi alla Caritas per i beni di prima necessità. Oppure di persone che percepiscono il reddito di cittadinanza e devono scegliere tra mangiare e accendere il gas, tra pagare l‘affitto o accendere la luce. Eppure ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 7 luglio 2022) I cittadini sono in ginocchio e lo dicono i dati, ad esempio quelli relativi alle bollette elettriche di un bar, che oggi si aggirano in media dai 4 a 7000 € al mese e del gas da 5 a 10.000. Il costo della vita è oggettivamente diventato insostenibile e le bollette sono ormai un lusso per pochi e tutto questo accade mentre incombono gli effetti delle sanzioni di una guerra devastante, ai confini dell‘Europa, una guerra che è ancora molto lontana da una de-escalation militare. Il grido di dolore degli italiani è forte, le storie dei cittadini sono sempre più dolorose, storie che ci parlano di persone che fino a qualche anno fa vivevano normalmente e oggi sono costrette a rivolgersi alla Caritas per i beni di prima necessità. Oppure di persone che percepiscono il reddito di cittadinanza e devono scegliere tra mangiare e accendere il gas, tra pagare l‘affitto o accendere la luce. Eppure ...

