WWE: Ancora in calo gli ascolti per Smackdown (Di sabato 2 luglio 2022) La scorsa notte è andata in onda la puntata settimanale di Friday Night Smackdown su FOX, la puntata che è stata l’ultima prima di Money In The Bank, ha fatto registrare un totale di 2.041.000 spettatori e un rating per quanto riguarda la fascia demografica 18-49 di 0.45 mantenendosi quindi su buoni numeri. Stabili sui 2 milioni Lo show blu ha fatto registrare un calo negli ascolti rispetto alla settimana precedente, anche il dato nel rating fa registrare un leggero calo, ma gli spettatori si confermano Ancora sui 2 milioni. Leggi su zonawrestling (Di sabato 2 luglio 2022) La scorsa notte è andata in onda la puntata settimanale di Friday Nightsu FOX, la puntata che è stata l’ultima prima di Money In The Bank, ha fatto registrare un totale di 2.041.000 spettatori e un rating per quanto riguarda la fascia demografica 18-49 di 0.45 mantenendosi quindi su buoni numeri. Stabili sui 2 milioni Lo show blu ha fatto registrare unneglirispetto alla settimana precedente, anche il dato nel rating fa registrare un leggero, ma gli spettatori si confermanosui 2 milioni.

Pubblicità

Zona_Wrestling : #WWE WWE: Ancora in calo gli ascolti per Smackdown - - Matty2094 : @MarcoR222 @rizzia0 Anche tu hai ragione, ma non sorprenderei di vedere la WWE lasciargli i titoli ancora per molto tempo. ?? - Matty2094 : @rizzia0 @MarcoR222 Lesnar non credo vinca, la seconda opzione è più credibile ma non sorprenderei di vedere la WWE… - TSOWrestling : Angel Garza si è infortunato durante un Live Event, ma il periodo di guarigione è ancora indefinito. #TSOW //… - matiofubol : @ASAPJXFFXRY quando la WWE investiva ancora sulle canzoni d'entrata -