Ultime Notizie – Libri | presentato ‘La guerra di Putin | attacco alla democrazia in Europa’

Un 'istant book', composto in soli trenta giorni, che approfondisce cause e dinamiche di una guerra definita senza paragoni per la deliberata violenza e l'uso di tecnologie di distruzione anche mai testate sui campi di battaglia; una guerra inconcepibile perché condotta per lo più con armi obsolete, in un secolo in cui economia e finanza sono le vere armi delle nazioni per raggiungere l'egemonia globale. E' 'La guerra di Putin – attacco alla democrazia in Europa' (ed. Gribaudo) di Antonio Maria Costa, economista di livello internazionale, già banchiere alla Bers di Londra e vice segretario generale Onu dal 2002 al 2010, presso l'auditorium della Banca di Caraglio, in provincia di Cuneo. L'evento è stato voluto e organizzato ...

