La "manina" dietro al post Facebook (poi rimosso) di Paola Taverna contro Beppe Grillo (Di mercoledì 29 giugno 2022) Uno sfogo pubblicato sulla sua pagina Facebook contro Beppe Grillo. È rimasto online per qualche minuto, giusto il tempo di finire anche all'interno delle chat del MoVimento 5 Stelle. Poi la rimozione, quando la frittata era già fatta. E ora Paola Taverna – vicepresidente del Senato e vice di Giuseppe Conte alla guida dei pentastellati – ha deciso di allontanare quel membro del suo staff che avrebbe postato quelle parole contro il garante che, invece, sarebbero dovute finire sul profilo personale del componente del team social.

