Tra cupole sotterranee e opere d’arte | le cantine vinicole raggiungono un’altra dimensione

Leggi su linkiesta

(Di martedì 28 giugno 2022) Una storia che comincia in una casa immersa in un fitto bosco di castagni può facilmente dar vita ad un immaginario da racconto dell‘orrore firmato dai fratelli Grimm: a trasformarla in una favola zuccherata il giusto – quello che serve a rendere il vino equilibrato e beverino – ci ha pensato l‘estro di Maurizio Zanella, fondatore di Ca‘ del Bosco, etichetta la cui onomastica fa riferimento proprio a quella casa originaria acquisita negli Anni 60 da sua madre Annamaria Clementi. Una Ca‘ del Bosco sita a Erbusco, nel cuore della Franciacorta, che oggi è diventata una cantina tra le più note nello Stivale e all‘estero, anche per quel metodo omonimo, che tratta le uve come se fossero i gioielli più preziosi della corona territoriale (lavaggi e idromassaggi dei grappoli, affinamenti dei lieviti lunghi, dégorgement pensati ad hoc per evitare shock ossidativi). Ossessioni e visioni che sono ...