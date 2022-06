“È crollato tutto!”. Tragedia durante la manifestazione: almeno 5 morti e 500 feriti. IL VIDEO (Di lunedì 27 giugno 2022) Tragedia in Colombia, dove una tribuna cade durante una manifestazione provocando almeno cinque morti e 500 feriti. L’incidente è avvenuto durante una corrida a El Espinal, nella Colombia centrale, secondo quanto riferiscono i media locali. Il momento del crollo è stato ripreso dal alcune telecamere e i filmati condivisi in rete mostrano che è avvenuto tutto molto velocemente. In pochi istanti la tribuna di legno affollata di spettatori, crolla all’interno dell’arena e persone che fuggono in preda al panico. Da quello che si sa, la Tragedia in Colombia è avvenuta durante una ‘corraleja’, un evento durante il quale viene consentito al pubblico membri del pubblico sono incoraggiati a entrare nell’arena e sfidare i ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 27 giugno 2022)in Colombia, dove una tribuna cadeunaprovocandocinquee 500. L’incidente è avvenutouna corrida a El Espinal, nella Colombia centrale, secondo quanto riferiscono i media locali. Il momento del crollo è stato ripreso dal alcune telecamere e i filmati condivisi in rete mostrano che è avvenuto tutto molto velocemente. In pochi istanti la tribuna di legno affollata di spettatori, crolla all’interno dell’arena e persone che fuggono in preda al panico. Da quello che si sa, lain Colombia è avvenutauna ‘corraleja’, un eventoil quale viene consentito al pubblico membri del pubblico sono incoraggiati a entrare nell’arena e sfidare i ...

