Vela | Kieler Woche 2022 | Tita e Banti vincono nel Nacra 17! Terzi Bissaro e Frascari

(Di domenica 26 giugno 2022) Si è conclusa da poco l’ultima giornata della, classica-monumento delle regate internazionali che si è svolta a Kiel, città del Nord della Germania che si affaccia direttamente sul Mar Baltico. Nelle acque tedesche si sono svolte oggi le Medal Race. Andiamo a scoprire come sono andate. Nella classe17 arriva l’ennesimo trionfo di Caterinae Ruggero. I due azzurri conquistano un quarto posto nella Medal Race eil titolo con 27 punti netti. Da segnalare in casa Italia anche il bellissimo terzo posto di Vittorioe Maelle(46), mentre concludono in quinta piazza Gianluigi Ugolini e Maria Giubilei (52). Secondi i britannici John Gimson e Anna Burnet (36). Nell’ILCA 7 Giacomo Musone termina la settimana ...

Pubblicità

Gazzetta_it : Tita-Banti non si fermano più dopo Tokyo, primi anche alla Kieler Woche #Vela #Fiv - zazoomblog : Vela Kieler Woche: Tita e Banti restano in testa nei Nacra 17 - #Kieler #Woche: #Banti #restano #testa… - federvela : Qui il comunicato ufficiale ?? ?? -

Ruggero Tita e Caterina Banti si confermano ancora una volta i migliori specialisti al mondo del Nacra 17 (il multiscafo olimpico). In Germania i due azzurri hanno vinto anche laWoche (regata leggendaria giunta alla 139a edizione), una delle prove riservate alle classi olimpiche più numerose e prestigiose del panorama internazionale, un successo con 9 punti di ...Si è conclusa da poco un'altra giornata dellaWoche, classica - monumento delle regate internazionali in corso di svolgimento a Kiel, città del Nord della Germania che si affaccia direttamente sul Mar Baltico. Nelle acque tedesche non si ...Ruggero Tita e Caterina Banti si confermano ancora una volta i migliori specialisti al mondo del Nacra 17 (il multiscafo olimpico). In Germania i due azzurri hanno vinto anche la Kieler Woche (regata ...Si è conclusa da poco un'altra giornata della Kieler Woche, classica-monumento delle regate internazionali in corso di svolgimento a Kiel, città del Nord della Germania che si affaccia direttamente su ...