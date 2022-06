Italia femminile, la lista UFFICIALE delle convocate per l’Europeo (Di domenica 26 giugno 2022) La c.t. Milena Bertolini ha diramato la lista UFFICIALE delle 23 convocate dell’Italia femminile per l’Europeo che si giocherà in Inghilterra Milena Bertolini, commissario tecnico dell’Italia femminile, ha diramato la lista UFFICIALE delle 23 Azzurre che prenderanno parte all’Europeo che si giocherà in Inghilterra dal prossimo 6 luglio. Portieri: Francesca Durante (Inter), Laura Giuliani (Milan), Katja Schroffenegger (Fiorentina); Difensori: Elisa Bartoli (AS Roma), Valentina Bergamaschi (Milan), Lisa Boattin (Juventus), Lucia Di Guglielmo (AS Roma), Maria Luisa Filangeri (Sassuolo), Sara Gama (Juventus), Martina Lenzini (Juventus), Elena Linari (AS ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 26 giugno 2022) La c.t. Milena Bertolini ha diramato la23dell’perche si giocherà in Inghilterra Milena Bertolini, commissario tecnico dell’, ha diramato la23 Azzurre che prenderanno parte alche si giocherà in Inghilterra dal prossimo 6 luglio. Portieri: Francesca Durante (Inter), Laura Giuliani (Milan), Katja Schroffenegger (Fiorentina); Difensori: Elisa Bartoli (AS Roma), Valentina Bergamaschi (Milan), Lisa Boattin (Juventus), Lucia Di Guglielmo (AS Roma), Maria Luisa Filangeri (Sassuolo), Sara Gama (Juventus), Martina Lenzini (Juventus), Elena Linari (AS ...

