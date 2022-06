Volley Nations League femminile 2022: le convocate per collegiale in vista del Pool di Sofia (Di mercoledì 22 giugno 2022) Il ct della Nazionale italiana di Volley femminile ha diramato la lista delle giocatrici convocate in vista del collegiale in preparazione del Pool di Sofia, che rappresenterà la terza settimana di gare della Nations League 2022. Saranno 13 le azzurre coinvolte nel raduno che si terrà giovedì 23 giugno al Centro Pavesi di Milano. Gruppo ridotto a causa delle assenze, causa positività al Covid al rientro dalla tappa in Brasilia, di Caterina Bosetti, Anastasia Guerra e Marina Lubian. Queste le convocate. Palleggiatrici: Ofelia Malinov, Alessia Orro. Schiacciatrici: Alessia Gennari, Miriam Sylla, Alice Degradi, Elena Pietrini. Opposti: Paola Egonu, Sylvia Nwakalor. Centrali: Anna Danesi, Sara Bonifacio, ... Leggi su sportface (Di mercoledì 22 giugno 2022) Il ct della Nazionale italiana diha diramato la lista delle giocatriciindelin preparazione deldi, che rappresenterà la terza settimana di gare della. Saranno 13 le azzurre coinvolte nel raduno che si terrà giovedì 23 giugno al Centro Pavesi di Milano. Gruppo ridotto a causa delle assenze, causa positività al Covid al rientro dalla tappa in Brasilia, di Caterina Bosetti, Anastasia Guerra e Marina Lubian. Queste le. Palleggiatrici: Ofelia Malinov, Alessia Orro. Schiacciatrici: Alessia Gennari, Miriam Sylla, Alice Degradi, Elena Pietrini. Opposti: Paola Egonu, Sylvia Nwakalor. Centrali: Anna Danesi, Sara Bonifacio, ...

