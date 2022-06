(Di domenica 5 giugno 2022) Le dichiarazioni di Silvio, tecnico del Palermo, al termine della gara dei playoff di Serie C contro il Padova

Advertising

WiAnselmo : RT @Mediagol: Baldini: “Damiani? Dispiace, Dall’Oglio o Odjer al ritorno. Massolo in croce se…” - Mediagol : Baldini: “Damiani? Dispiace, Dall’Oglio o Odjer al ritorno. Massolo in croce se…” - WiAnselmo : RT @Mediagol: Baldini: “Chi giocherà farà bene. Damiani? Fatto salto di qualità, Dall’Oglio…” - Mediagol : Baldini: “Chi giocherà farà bene. Damiani? Fatto salto di qualità, Dall’Oglio…” -

, che ha meno dubbi, confermanella coppia di centrocampo con Dall'Oglio in panchina. La prima emozione arriva da una punizione di Ronaldo che trova Massolo attento, ma l'equilibrio si ...Risponderà il Palermo allenato da Silviocon un 4 - 2 - 3 - 1 così schierato dal primo minuto: Massolo; Buttaro, Lancini, Marconi, Giron; De Rose,; Valente, Luperini, Floriano; ...Il Palermo trionfa allo stadio “Euganeo” nella finale di andata dei playoff di Serie C contro il Padova. Dopo la vittoria di misura grazie al gol di Roberto Floriano, il tecnico dei rosanero Silvio Ba ...Le dichiarazioni di Silvio Baldini, tecnico del Palermo, al termine della gara dei playoff di Serie C contro il Padova ...