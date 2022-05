Tenta di bloccare i carabinieri scaricando materiale rubato, arrestato (Di domenica 29 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – I carabinieri della tenenza di Quarto hanno arrestato per rapina impropria Vincenzo Birra, 59enne napoletano già noto alle forze dell’ordine. E’ stato notato questa notte a bordo di un furgone nel cui cassone c’era materiale edile rubato poco prima in un cantiere nelle vicinanze. Sorpreso dei carabinieri è fuggito ma prima ha fatto in modo che il carico cadesse in strada e ostacolasse gli inseguitori. Birra ha poi abbandonato il furgone ed è stato rintracciato a Pianura, nel quartiere di residenza. E’ stato portato in carcere, il veicolo sequestrato. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di domenica 29 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Idella tenenza di Quarto hannoper rapina impropria Vincenzo Birra, 59enne napoletano già noto alle forze dell’ordine. E’ stato notato questa notte a bordo di un furgone nel cui cassone c’eraedilepoco prima in un cantiere nelle vicinanze. Sorpreso deiè fuggito ma prima ha fatto in modo che il carico cadesse in strada e ostacolasse gli inseguitori. Birra ha poi abbandonato il furgone ed è stato rintracciato a Pianura, nel quartiere di residenza. E’ stato portato in carcere, il veicolo sequestrato. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Advertising

ilgiornalelocal : Tenta di bloccare i carabinieri scaricando materiale rubato: preso - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: Quarto, tenta di bloccare carabinieri scaricando materiale rubato - SkyTG24 : Quarto, tenta di bloccare carabinieri scaricando materiale rubato - Marcotekas : @alex_orlowski Perché non tenta di far bloccare la Samsung che ha ancora in vendita la serie Z? Forse si caga sotto… -