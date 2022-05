DIRETTA MotoGP, GP Mugello 2022 LIVE: Rins comanda la FP3! Cadute senza conseguenze per Bagnaia e Martin (Di sabato 28 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.26 Vinales si rilancia e va subito sotto i record nel T1 e T2. Lo spagnolo, con media e soft, sbaglia nel T4 e torna ai box 10.25 Vinales!! Vola al comando lo spagnolo in 1:46.121 e si mette nella top10 complessiva! Che tempo per il portacolori della Aprilia, mentre Nakagami si porta in terza posizione a 438 millesimi 10.24 Migliora Vinales e si porta all’1:46.973 a 626 millesimi da Miller, alle spalle di Pirro. Mir rimane 17° e conferma le difficoltà messe in mostra ieri 10.23 Bezzecchi si mette in quarta posizione in 1:46.926 a 579 millesimi da Miller che, dopo questa sfuriata, è tornato ai box 10.22 Marc Marquez prova a scuotersi. Dopo un venerdì complicato, il Cabroncito è attualmente 15° ma procede su tempi altissimi 10.21 Ed ecco Pecco Bagnaia di nuovo in pista! Quartararo nel ... Leggi su oasport (Di sabato 28 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.26 Vinales si rilancia e va subito sotto i record nel T1 e T2. Lo spagnolo, con media e soft, sbaglia nel T4 e torna ai box 10.25 Vinales!! Vola al comando lo spagnolo in 1:46.121 e si mette nella top10 complessiva! Che tempo per il portacolori della Aprilia, mentre Nakagami si porta in terza posizione a 438 millesimi 10.24 Migliora Vinales e si porta all’1:46.973 a 626 millesimi da Miller, alle spalle di Pirro. Mir rimane 17° e conferma le difficoltà messe in mostra ieri 10.23 Bezzecchi si mette in quarta posizione in 1:46.926 a 579 millesimi da Miller che, dopo questa sfuriata, è tornato ai box 10.22 Marc Marquez prova a scuotersi. Dopo un venerdì complicato, il Cabroncito è attualmente 15° ma procede su tempi altissimi 10.21 Ed ecco Peccodi nuovo in pista! Quartararo nel ...

