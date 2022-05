Advertising

marcoconterio : ?? ? Sembra già pronto a rompere gli indugi Ivan #Perisic e a dire sì al #Tottenham. Dagli Spurs offerta da 2 anni c… - sportli26181512 : Chelsea: l'offerta per Koundé e quanto vorrebbe il Siviglia: Il Chelsea dopo l'ufficialità del cambio di proprietà,… - dalbertocarlos_ : @jumptarvo Non lo so, lui ha detto che ha chiesto all’Inter di pareggiare l’offerta del Chelsea (sapendo benissimo… - Vincenzo140893 : RT @calciomercatoit: #Juventus, Momblano svela la proposta monstre del #Chelsea: '90 milioni offerti che #DeLigt e #Rabiot ' #calciomercat… - calciomercatoit : #Juventus, Momblano svela la proposta monstre del #Chelsea: '90 milioni offerti che #DeLigt e #Rabiot '… -

Calcio in Pillole

Ci sarebbe un interesse concreto di diverse società inglesi per Rabiot , fra queste ci sarebbero le due londinesie Tottenham. Allegri sarebbe pronto a dare il benestare per la sua partenza, ...Calciomercato Juve, superdelDe Ligt e Rabiot in Atalanta - Juventus © LaPresseMa non solo Rabiot per il. Come noto, infatti, i 'Blues' sognano anche de Ligt. Intervenuto a '... Chelsea, i Blues puntano Koundé. Offerta da 50 milioni al Siviglia Il Chelsea dopo l'ufficialità del cambio di proprietà, è pronto a tornare forte sul mercato. In particolare, come scrive il Telegraph, il club londinese proverà nuovamente ad ingaggiare Jules Koundé.È iniziata una nuova era in casa Chelsea. A prender il posto di Roman Abramovich, che ha lasciato il suo ruolo come presidente del club londinese dopo lo scoppio del ...