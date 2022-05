Catasto, Salvini: "Non capricci Lega ma la casa per italiani è sacra" (Di sabato 28 maggio 2022) Crema, 28 maggio 2022 "Per gli italiani la casa è sacra e la Lega mai permetterà che si aumentino le tasse sulla casa. Non sono i capricci della Lega". Così il leader della Lega Matteo Salvini ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 28 maggio 2022) Crema, 28 maggio 2022 "Per glilae lamai permetterà che si aumentino le tasse sulla. Non sono idella". Così il leader dellaMatteo...

Advertising

LiaQuartapelle : Prima erano le regole contro il covid. Poi c’è stata la sceneggiata sul catasto. Ora c’è il no al DL Concorrenza e… - Affaritaliani : Catasto, Salvini: 'Non capricci Lega ma la casa per italiani è sacra' - trepazia : RT @DeShindig: Torna il Salvini antieuropeista (è durato poco obviously). Dopo aver detto 'dateci i soldi che li gestiamo noi' - leggere @… - KenianoB : @GianricoCarof Salvini = Opposizione alla approvazione della legge sul nuovo catasto - emanuelino10 : RT @l_angiolini: #salvini le ha sparate grosse su catasto e balneari si attende la risposta populista di #conte dai che ritorniamo al t… -