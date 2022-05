Arrampicata sportiva | Coppa del Mondo | Salt Lake City | Leonardo e Miroslaw in vetta | 3° posto per Fossali

(Di sabato 28 maggio 2022) Nuova settimana d’azione in quel diper ladeld’2022. Lo Speed è stato protagonista della giornata odierna con i successi dell’indonesiano Veddriqe della polacca Aleksandra Miroslaw al termine di una giornata molto interessante. Iniziamo dal settore maschile con l’acuto da parte dell’indonesiano. Finale semplicemente perfetta e record delper quest’ultimo che non ha lasciato scampo all’austriaco Tobias Plangger, caduto dopo poche prese. Terzofinale, invece, per il nostro Ludovico. L’azzurro ha avuto la meglio in volata sul polacco Marcin Dzienki, protagonista di una bellissima rimonta nelle ...

Advertising

Webmartetv : Siracusa | Arrampicata sportiva, a luglio i campionati nazionali giovanili - - RadioVoceVicina : Siracusa, le finali dei Campionati Italiani Giovanili di arrampicata sportiva si svolgeranno ad Arco dal 14 al 24 l… - upclimbing : Ed ecco le prime medaglie internazionali ?????? #LuciaCapovilla ????? oro ??e #NadiaBredice ????? argento ?? a Salt Lake… - ScalezJunior : @Robybg72 @lucrezianoia @elio_vito Ancora arrampicata sportiva? Non è il solo a fare scalpore - ScalezJunior : @LuigiLaurii @animaleuropeRMP @CapiTony2 @jamfive_ @GiuseppeConteIT E quindi cosa cazzo c'entra la politica con le… -

Federazione Arrampicata Sportiva Italiana

Protagonisti degli shooting sono poi atleti, climber e esperti tracciatori, che promuovono l'tanto come una sfidaquanto come una ricerca di nuove conquisti individuali.Si è conclusa la "settimanain Umbria" organizzata nell'ambito delle attività ... hanno avuto modo di partecipare a particolari attività sportive individuali e non , come l'e il ... In Italia previsti due giorni di grandi emozioni nei due appuntamenti di Arrampicata Sportiva Si terranno ad Arco (TN), dal 14 al 24 luglio, le finali dei Campionati Italiani Giovanili di arrampicata sportiva. Dopo la prima partecipazione alle olimpiadi di Tokyo 2020, l’arrampicata mostra semp ...Ha debuttato in anteprima mondiale con un’arrampicata record, risalendo il torrente allagato di una gigantesca diga. La diga è quella della centrale idroelettrica di Kárahnjúkar, ufficialmente ...