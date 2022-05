Reddito di cittadinanza e giovani sfaticati? Ecco cosa dice l'Osservatorio statistico dell'Inps sui primi 4 mesi del 2022 nelle Marche (Di venerdì 27 maggio 2022) ANCONA - Non si trovano giovani disposti a lavorare perché preferiscono restare ad oziare sul divano. Tanto, c'è il Reddito di cittadinanza . Un refrain che da tre anni - ovvero da quanto la misura è ... Leggi su corriereadriatico (Di venerdì 27 maggio 2022) ANCONA - Non si trovanodisposti a lavorare perché preferiscono restare ad oziare sul divano. Tanto, c'è ildi. Un refrain che da tre anni - ovvero da quanto la misura è ...

Advertising

VittorioSgarbi : Il reddito di cittadinanza è solo una vergognosa operazione di scambio politico elettorale che deprime l’economia,… - elio_vito : In un giorno la petizione online per le dimissioni di Renzi ha superato le 25.000 firme, la sua campagna per abolir… - ettore_licheri : C’è una raccolta firme che vuole togliere i soldi al reddito di cittadinanza ed investirli in armi. Chi fosse interessato … - C4ty3 : @LaGhisaura Con la miseria che è il reddito di cittadinanza, difficilmente si campa. Però ha dato la possibilità a… - maurogab1 : RT @FaccioTommaso: '1700 euro te li posso dare comodi, una parte in busta, una parte in nero.10 ore al giorno, senza turno di riposo' Ma s… -