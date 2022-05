Manchester United, ufficiale l’addio di Cavani: “Ho solo parole di gratitudine per i tifosi” (Di venerdì 27 maggio 2022) L’ex attaccante del Napoli, Edinson Cavani, dice addio al Manchester United e ad annunciarlo è stato lui stesso attraverso un video pubblicato sui profili social del club inglese. Ecco le parole dell’uruguaiano: “Ho solo parole di gratitudine per i tifosi del Manchester United. Mi hanno dimostrato grande rispetto fin dal primo momento in cui sono arrivato. Credo che abbiano riconosciuto l’impegno che ho sempre cercato di mettere in campo. Ho cercato di dare il meglio di me stesso per questa squadra. Sono molto riconoscente ed avrò per sempre un bel ricordo di questo amore”. Always United #MUFC @ECavaniOfficial — Manchester United (@ManUtd) May 27, ... Leggi su sportface (Di venerdì 27 maggio 2022) L’ex attaccante del Napoli, Edinson, dice addio ale ad annunciarlo è stato lui stesso attraverso un video pubblicato sui profili social del club inglese. Ecco ledell’uruguaiano: “Hodiper idel. Mi hanno dimostrato grande rispetto fin dal primo momento in cui sono arrivato. Credo che abbiano riconosciuto l’impegno che ho sempre cercato di mettere in campo. Ho cercato di dare il meglio di me stesso per questa squadra. Sono molto riconoscente ed avrò per sempre un bel ricordo di questo amore”. Always#MUFC @EOfficial —(@ManUtd) May 27, ...

