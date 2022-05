Roma, oggi pullman scoperto: percorso fino al Circo Massimo (Di giovedì 26 maggio 2022) (Adnkronos) – La Roma pronta a festeggiare con i suoi tifosi la vittoria in Conference League contro il Feyenhoord. La squadra, tornata nella Capitale da Tirana, partirà alle 16.30 a bordo di un pullman scoperto con un percorso da via Terme di Caracalla per fermarsi al Circo Massimo. “Siamo tornati a Roma! E vogliamo festeggiare nella nostra città con tutti voi. Partiremo alle 16.30 con il pullman da via Terme di Caracalla e andremo insieme verso il Circo Massimo. Ci vediamo più tardi”, si legge in un post ufficiale su Twitter. Siamo tornati a Roma! E vogliamo festeggiare nella nostra città con tutti voi. Partiremo alle 16:30 con il pullman da via Terme di Caracalla e andremo ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 26 maggio 2022) (Adnkronos) – Lapronta a festeggiare con i suoi tifosi la vittoria in Conference League contro il Feyenhoord. La squadra, tornata nella Capitale da Tirana, partirà alle 16.30 a bordo di uncon unda via Terme di Caracalla per fermarsi al. “Siamo tornati a! E vogliamo festeggiare nella nostra città con tutti voi. Partiremo alle 16.30 con ilda via Terme di Caracalla e andremo insieme verso il. Ci vediamo più tardi”, si legge in un post ufficiale su Twitter. Siamo tornati a! E vogliamo festeggiare nella nostra città con tutti voi. Partiremo alle 16:30 con ilda via Terme di Caracalla e andremo ...

