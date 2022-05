Martina Franca: niente acqua a San Paolo, Lanzo e via Taranto dalle 9 alle 17 Lo ha comunicato Aqp (Di giovedì 26 maggio 2022) Oggi dalle 9 alle 17 sospesa l’erogazione idrica in parte del territorio di Martina Franca. Specificamente a San Paolo, Lanzo e via Taranto. Ciò per la realizzazione di nuove opere. Lo comunica Acquedotto pugliese. L'articolo Martina Franca: niente acqua a San Paolo, Lanzo e via Taranto dalle 9 alle 17 <small class="subtitle">Lo ha comunicato Aqp</small> proviene da Noi Notizie.. Leggi su noinotizie (Di giovedì 26 maggio 2022) Oggi17 sospesa l’erogazione idrica in parte del territorio di. Specificamente a Sane via. Ciò per la realizzazione di nuove opere. Lo comunica Acquedotto pugliese. L'articoloa Sane via17 Lo haAqp proviene da Noi Notizie..

