Italia | Miretti convocato da Mancini | prima chiamata per lo juventino

(Di giovedì 26 maggio 2022)in Nazionale:chiama il talento della Juve per lo stage azzurro al posto di Pellegri Fabioè statoin Nazionale dal Ctper l’ultimo dei tre giorni di stage organizzati a Coverciano. L’allenatore dell’ha chiamato il giovane e talentuoso centrocampista della Juve al posto dell’infortunato Pellegri che ha lasciato il ritiro in anticipo., atteso già questa sera al Centro Tecnico Federale, lavorerà domani agli ordini del Ct. Per lui è laesperienza con gli azzurri dei grandi. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Al suo posto Mancini ha convocato il centrocampista della Juventus , Fabioatteso in serata al Centro Tecnico Federale....Nicolò Fagioli (Cremonese) Gianluca Gaetano (Cremonese) Wilfried Gnonto (Fussballclub Zurich) Jean Freddi Pascal Greco (Vicenza) Tommaso Mancini (Vicenza) Tommaso Milanese (Alessandria) Fabio...Italia, Mancini convoca il bianconero Miretti: grande chance per l’azzurrino. by Davide Triolo. Roberto Mancini - fotomenis.it. Roberto Mancini ha deciso di convocare Fabio Miretti in Nazionale maggio ...Fabio Miretti convocato per lo stage della nazionale italiana al posto di Pellegri, i complimenti della Juventus ...