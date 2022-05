iPhone 14 | il display è protagonista assoluto della nuova gamma | ecco cosa cambia

(Di giovedì 26 maggio 2022)senza notch e con always-on. Il nuovo14 avrà un: il nuovo pannello, che cambierà non solo nell’estetica ma anche nella tecnologia. Scopriamo insieme gli ultimi rumor con14.14 Pro: always-onin arrivo – 260522 www.computermagazine.itIl nuovo14 avrà un: il. Dall’addio al notch sui modelli Pro, ad una fotocamera frontale che migliorerà sensibilmente la qualità delle videochiamate e dei selfie. Ma c’è di più: stando ai rumor emersi negli ultimi mesi, rafforzati in questi giorni, il prossimo melafonino integrerà, per la prima volta in ...

14 Pro:con refresh rate di 1Hz e always - onL'indiscrezione arriva dall'analista Ross Young , da sempre molto informato riguardo tutto ciò che concerne il mondo deie ...Secondo Ross Young, iPhone 14 Pro sarà in grado di supportare la funzione always-on display grazie ai display con refresh rate minimo di 1Hz.Fino agli iPhone XS Apple si è limitata al "compitino", offrendoli ... perché già emerse dai rumor ed è ad esempio il caso dell'Always on Display, e possibili o auspicabili, come banalmente la ...