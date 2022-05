Il leader di Donetsk | ' Non tutti i militari ucraini asserragliati nell' Azovstal si sono arresi'

Advertising

ZPeppem : RT @globalistIT: - globalistIT : - Salvitus1 : RT @MariaDellaMoni6: ? Leader di Donetsk: la prima fase del processo ai nazionalisti ucraini dell'Azovstal potrebbe svolgersi prima della f… - MariaDellaMoni6 : ? Leader di Donetsk: la prima fase del processo ai nazionalisti ucraini dell'Azovstal potrebbe svolgersi prima dell… - Simmy882 : ?? Leader di Donetsk: la prima fase del processo ai nazionalisti ucraini dell'Azovstal potrebbe svolgersi prima della fine dell'estate (RT) -

Lo ha dichiarato all'agenzia di stampa Ria Novosti Denis Pushilin,della Repubblica popolare separatista di. Verranno condotti controlli nell'acciaieria, ha spiegato, per verificare la ...Draghi: chiesto a Putin lo sblocco del grano Telefonata tra i due. Il presidente russo: 'Continueremo a fornire gas all'Italia'. Zelensky: non cediamo sui ...Repubblica Popolare di(DPR), ...Lo ha dichiarato all’agenzia di stampa Ria Novosti Denis Pushilin, leader della Repubblica popolare separatista di Donetsk. Verranno condotti controlli nell’acciaieria, ha spiegato, per verificare la ...Il leader russo ha confermato che la Russia ha intenzione di ... Sono circa 8.000 i prigionieri di guerra ucraini detenuti nelle autoproclamate Repubbliche popolari di Lugansk e Donetsk: lo ha ...