Giovane morto nel Tevere: giallo dopo i festeggiamenti per la coppa (Di giovedì 26 maggio 2022) Trovato morto nelle acque del Tevere. Il cadavere di un Giovane adulto, ancora da indentificare, con indosso una canottiera bianca è stato rinvenuto nella tarda mattinata di giovedì 26 maggio nel fiume all'altezza di Ponte Sisto. La salma è stata recuperata dai vigili del fuoco allertati per l'intervento dal lato di TrasTevere, area interessata questa notte dai festeggiamenti per la vittoria della squadra giallorossa. Indaga la polizia. Leggi su iltempo (Di giovedì 26 maggio 2022) Trovatonelle acque del. Il cadavere di unadulto, ancora da indentificare, con indosso una canottiera bianca è stato rinvenuto nella tarda mattinata di giovedì 26 maggio nel fiume all'altezza di Ponte Sisto. La salma è stata recuperata dai vigili del fuoco allertati per l'intervento dal lato di Tras, area interessata questa notte daiper la vittoria della squadrarossa. Indaga la polizia.

