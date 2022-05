“Cavani vuole tornare a Napoli”: arriva l’annuncio dell’agente (Di giovedì 26 maggio 2022) Edinson Cavani torna a Napoli? La rivelazione del fratello ed agente dell’ex azzurro fa impazzire di gioia i tifosi: clamoroso scenario. Come ogni estate, il nome di Edinson Cavani viene nuovamente accostato al Napoli di Aurelio De Laurentiis. El Matador non è mai uscito dal cuore dei tifosi ed anche questa volta i rumors su Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di giovedì 26 maggio 2022) Edinsontorna a? La rivelazione del fratello ed agente dell’ex azzurro fa impazzire di gioia i tifosi: clamoroso scenario. Come ogni estate, il nome di Edinsonviene nuovamente accostato aldi Aurelio De Laurentiis. El Matador non è mai uscito dal cuore dei tifosi ed anche questa volta i rumors su Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

