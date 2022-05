Salernitana | il presidente Iervolino conferma | “Cavani? Se vuole casa ad Amalfi l’avrà”

(Di mercoledì 25 maggio 2022) Lapensa in grande ed è già attiva per programmare la prossima stagione dopo l’impresa della salvezza conquistata nel campionato di Serie A. La squadra di Davide Nicola ha realizzato un vero e proprio miracolo, nell’ultima giornata di campionato ha festeggiato la permanenza nonostante la sconfitta contro l’Udinese. Gli uomini mercato sono già attivi, il sogno di mercato per l’attacco si chiama Edinson. Laè arrivata direttamente dalDanilo. “Seaddecisamente. E’ una suggestione venuta a noi quasi come un sogno. È un giocatore ambito dalle squadre più importanti d’Europa,giocare la Champions, però le porte della ...

Advertising

FerdinandoGag17 : Danilo #Iervolino, presidente della #Salernitana, al @mattinodinapoli: 'Il calcio italiano è il più bello e autenti… - CalcioPillole : Le dichiarazioni del Presidente della #Salernitana #Iervolino sul possibile clamoroso arrivo di #Cavani in maglia g… - sportli26181512 : Iervolino: 'Nessuna ostilità tra le tifoserie di Napoli e Salernitana': Il presidente: 'C'è solo una ridottissima p… - sportli26181512 : Salernitana, Iervolino: 'Con Cavani nessun contatto, ma è il mio sogno': Il presidente: 'Lo ritengo la prima punta… - VELOSPORT1960 : -

Tocca alIervolino : 'Non mi va di dispensare consigli perché sono l'ultimo arrivato. Il ...'Ci auguriamo di dare continuità ad un progetto di Serie A ancora per il futuro con la,...Lo ha detto, a margine della festa a Napoli per i 130 anni de Il Mattino, Danilo Iervolino,della, confermando il sogno dell'attaccante uruguayano che ha lasciato il Manchester ...Danilo Iervolino, presidente della Salernitana, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso delle celebrazioni per i 130 anni del quotidiano Il Mattino. Danilo Iervolino, presidente della Salernitana ...Danilo Iervolino, patron della Salernitana, dopo aver festeggiato la salvezza in Serie A pensa già alla prossima sessione di calciomercato. I granata sembrerebbero intenzionati a portare in maglia gra ...