Letta: storia e valori Berlinguer eredità da portare avanti (Di mercoledì 25 maggio 2022) C'è dentro il Pd "un confronto con l'eredità politica del Pci, che Berlinguer ed altre personalità come quella dell'ex presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, che in queste ore e in questi ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 25 maggio 2022) C'è dentro il Pd "un confronto con l'politica del Pci, cheed altre personalità come quella dell'ex presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, che in queste ore e in questi ...

