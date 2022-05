L' Nba a gennaio torna a Parigi | tutti i dettagli | anche sui biglietti

(Di martedì 24 maggio 2022) Ritorno in Europa. Tre anni dopo l'ultima volta, l'Nba è pronta a riprendere la tradizione delle partite di regular season nel Vecchio Continente: come prima del Covid saràil punto di ...

il ritorno L'mancava dall'Europa dal2020, quando proprio a Parigi si disputò la prima partita di sempre di regular season in Francia tra Milwaukee e Charlotte . Parigi ha 'rilevato' la ......i sei volte campioniChicago Bulls e i tre volte campioniDetroit Pistons giocare una partita della regular season all'Accor Arena di Parigi giovedì 192023 . I biglietti per l'... NBA Paris Game 2023: Chicago contro Detroit il 19 gennaio all'Accor Arena di Parigi La National Basketball Association (NBA) ha annunciato oggi che l’NBA Paris Game 2023 vedrà i sei volte campioni NBA Chicago Bulls, e i tre volte campioni NBA Detroit Pistons, giocare una partita dell ...La NBA ha annunciato che, dopo tre anni di assenza causa pandemia, tornerà a disputare una partita di regular season in Europa. A Parigi il prossimo 19 gennaio si sfideranno i Chicago Bulls e i ...