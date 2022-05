“Ce l’ho la faccia da papà?”: Uomini e Donne, annuncio sensazionale – VIDEO (Di martedì 24 maggio 2022) L’ex tronista e corteggiatore di Uomini e Donne ha pubblicato all’improvviso la foto dell’ecografia della sua fidanzata: ha dunque fatto un tenerissimo annuncio, spiegando che molto presto diventerà papà, anche se con qualche incertezza. La sua avventura a Uomini e Donne non è partita nel migliore di modi. La tronista che corteggiava aveva infatti una L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di martedì 24 maggio 2022) L’ex tronista e corteggiatore diha pubblicato all’improvviso la foto dell’ecografia della sua fidanzata: ha dunque fatto un tenerissimo, spiegando che molto presto diventerà, anche se con qualche incertezza. La sua avventura anon è partita nel migliore di modi. La tronista che corteggiava aveva infatti una L'articolo proviene da Inews24.it.

Advertising

GiovaQuez : Orsini: 'Ho documentato scientificamente che la Turchia, con l'Iran, sono stati gli Stati che più si sono scontrati… - _pinkwarden_ : @revivefromashes L'ho messo in lista ma ho paura di beccarmi un palo in faccia?? - pastaIpesto : @stargazing_15 io lei la seguo da quando avevo tipo 15 anni e ora ne ho 22 ed è una delle poche che mi piace ma l'a… - arsenicoviola : non ho un nome, sono in terrazza con davanti due birre vuote e diversi psicofarmaci già aperti, io con la faccia or… - maola_varalli : RT @Nicola_Bressi: VESPE -Buongiorno parlo con l'esperto di animali? +Mi dica -Ho il balcone pieno di vespe, faccia qualcosa +Riesce a mand… -